Türker İnanoğlu hastanede

Türk sinemasının efsane ismi, kurucusu olduğu Erler Film ile unutulmaz filmlerin yapımcısı olan Türker İnanoğlu’nun bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıktı

18 Eylül 2019, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
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Türker İnanoğlu hastanede

Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı belirtildi.

Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenildi.

REFAKATÇİSİ MÜJDAT GEZEN

Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti. (Hürriyet)


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