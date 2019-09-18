Türker İnanoğlu hastanede
Türk sinemasının efsane ismi, kurucusu olduğu Erler Film ile unutulmaz filmlerin yapımcısı olan Türker İnanoğlu’nun bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıktı
Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı belirtildi.
Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenildi.
REFAKATÇİSİ MÜJDAT GEZEN
Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti. (Hürriyet)