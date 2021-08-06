127 ülkeye hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, haziran ayında başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri oldu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 6’ncı sırada yer alan şirketin, bu yıl haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’nun en büyük markalarını geride bırakarak 3’üncü sıraya yükseldiğini duyurdu.

4 SEVKİYATTAN 1’İ

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen Freight Tonne Kilometres (FTK) verilerine göre milli şirket, 2021 haziran ayında yüzde 5.7 pazar payıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi. Turkish Cargo, IATA’nın nisan ayı istatistiklerine göre de yüzde 25’e yakın pazar payıyla Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1’ini taşıyarak 1’inci sıraya yükseldi.

ENGEL TANIMIYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da Turkish Cargo’nun hedeflerine bu kadar hızlı ulaşmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır, markamızın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.