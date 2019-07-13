Turkish Cargo, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Mega Hub İstanbul Havalimanı’na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettiren başarılı hava kargo markası, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

ASYA VE AMERİKA PAZARINDA REKOR BÜYÜME

WACD’nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Bayrak taşıyıcı kargo markası, satılan tonaja göre; Amerika Kıtasında yüzde 34,4 Uzak Doğu Bölgesinde yüzde 19,3 ve Orta Doğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüme başarısı gösterdi. Marka, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde etti.

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiren başarılı marka, 2019 yılında başarıyla gerçekleştirmiş olduğu çift terminal operasyonlarını, Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından icra etmektedir. Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo; mevcut uçuş ağında bulunan 300’den fazla destinasyonda, kapasitesini artırmaya devam ediyor.

124 ülkeye hizmet sağlayan başarılı hava kargo markası; geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarlarıyla birleştirerek başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.



