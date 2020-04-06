Turkish Cargo sağlık taşıyor

Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcı kargo şirketi Turkish Cargo, gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünlerle dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor. Şirket, nisan ayında kargo uçakları ile yapacağı İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısını 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısını ise 60 sefer olarak planlandı. Özel kapılardan uzman ekiplerca alınan ilaç ve medikal ürünler, uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise İstanbul’daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

Önceliğimiz şifa

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz” dedi.







