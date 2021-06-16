Türkiye 0 - Galler 2 (Maç sonucu)

1.dk: Mücadele başladı. Millilere gönülden başarılar...

2.dk: İlk hücum girişimi bizden geldi! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.

9.dk: Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı, Galler savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

26.dk: Savunma arkasında uzun bir top, Hakan Çalhanoğlu koşu yaptı ama savunma izin vermedi.

38.dk: Okay Yokuşlu ikili mücadele sırasında Kieffer Moore'un yüzüne darbesi nedeniyle kısa süreli yerde kaldı.

GOL! Türkiye 0 Galler 1

42.dk: Aaron Ramsey karşı karşıya durumda Uğurcan Çakır'ın yanından topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ

Maçta ilk yarı sona erdi. Galler ilk 45 dakikayı A Milli Takımımız karşısında 1-0 önde kapattı.

48.dk: Hakan Çalhanoğlu ceza sahasından kaleyi düşündü ama top Danny Ward'da kaldı.

73.dk: A Milli Takım'da Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

80.dk: Aaron Ramsey topu Gareth Bale'a havalandırdı. Bale'ın kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

83.dk: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kenara geldi, İrfan Can Kahveci oyun alanına dahil oldu.

GOL! Türkiye 0 Galler 2

90+5 dk: Gareth Bale oldukça rahat şekilde topu ceza sahamıza getirdi. Connor Roberts'a sadece dokunmak kaldı.

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore.