Türkiye 0 - Galler 2 (Maç sonucu)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda Galler ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
16 Haziran 2021, Çarşamba 17:47 Son Güncelleme:
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1.dk: Mücadele başladı. Millilere gönülden başarılar...
2.dk: İlk hücum girişimi bizden geldi! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.
9.dk: Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı, Galler savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
26.dk: Savunma arkasında uzun bir top, Hakan Çalhanoğlu koşu yaptı ama savunma izin vermedi.
38.dk: Okay Yokuşlu ikili mücadele sırasında Kieffer Moore'un yüzüne darbesi nedeniyle kısa süreli yerde kaldı.
GOL! Türkiye 0 Galler 1
42.dk: Aaron Ramsey karşı karşıya durumda Uğurcan Çakır'ın yanından topu ağlara gönderdi.
İLK YARI SONA ERDİ
Maçta ilk yarı sona erdi. Galler ilk 45 dakikayı A Milli Takımımız karşısında 1-0 önde kapattı.
48.dk: Hakan Çalhanoğlu ceza sahasından kaleyi düşündü ama top Danny Ward'da kaldı.
73.dk: A Milli Takım'da Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
80.dk: Aaron Ramsey topu Gareth Bale'a havalandırdı. Bale'ın kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.
83.dk: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kenara geldi, İrfan Can Kahveci oyun alanına dahil oldu.
GOL! Türkiye 0 Galler 2
90+5 dk: Gareth Bale oldukça rahat şekilde topu ceza sahamıza getirdi. Connor Roberts'a sadece dokunmak kaldı.
Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore.