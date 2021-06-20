Futbol Türkiye 1 İsviçre 3 (Maç sonucu)

Türkiye 1 İsviçre 3 (Maç sonucu)

Futbol

Türkiye 1 İsviçre 3 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaştı. Milliler kritik mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak şampiyonaya veda etti.

20 Haziran 2021, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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1.dk: Mücadele başladı. Başarılar milliler...

5.dk: Devam eden atakta Ozan Tufan uzaklardan kaleyi yokladı fakat top, auta gitti.

Türkiye 0 - İsviçre 1

GOL! 6.dk: Gelişen İsviçre atağında Seferovic, uzaktan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

13.dk: Merih Demiral'ın savunma arkasına attığı topa Burak Yılmaz hareketlendi ancak top çok hızlıydı, aut.

Türkiye 0 - İsviçre 2

GOL! 26.dk: Ceza yayı üzerinde topla buluşan Shaqiri, vuruşunda topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.

İLK YARI SONA ERDİ

45.dk: Maçta ilk yarı sona erdi. İsviçre ilk 45 dakikayı A Milli Takımımız karşısında 2-0 önde kapattı.

51.dk: İsviçre Milli Takımı sol kanattan geldi. Zuber'in vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

Türkiye 1 - İsviçre 2

62.dk: GOOOOLLL! İrfan Can Kahveci atıyor...

Türkiye 1 - İsviçre 3

68.dk: İsviçre, sol kanattan geliştirdiği kontra atakla savunmamızı eksik yakaladı. İçeriye çevrilen topta Shaqiri topu ağlara gönderdi.

79.dk: A Milli Takımımızda İrfan Can ve Cengiz Ünder oyundan çıktı. Yerlerine Orkun Kökçü ve Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

83.dk: A Milli Takımımız, Yusuf Yazıcı ile sağ kanattan etkili geldi. İçeriye doğru yönelen Yazıcı'nın vuruşu savunmadan kornere gitti.

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz

İsviçre'nin ilk 11'i: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji; Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.

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