Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi. DJ performansıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı. Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı. Yeni yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde karşılamak isteyen vatandaşlar araçlarını park ederek, coşku içinde 2020’ye ‘merhaba’ dedi. İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte havai fişekler patladı. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

Kadıköy boğa heykelinin olduğu noktada bir araya gelen vatandaşlar 2020 yılını coşkuyla kutladı. İki genç ise yeni yıla şınav çekerek girdi.

Boğa heykelinin orada toplanan bir grup vatandaş hep birlikte 10'dan geri sayarak 2020'ye girdi. Kimi vatandaşların boğanın üstüne çıkarak poz verirken kimi vatandaşlar ise da Noel baba kıyafeti giydikleri görüldü. Yoldan geçen araçlar ise korna çalarak yeni yılı kutladı. İki genç ise yeni yıla şınav çekerek girdi.

Yeni yılı kutlayan vatandaşlar, 2020 yılını sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diledi.

Yeni yılı Cacabey Meydanı’nda karşılayan Kırşehirli “Noel baba” davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti.

Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Erciyes Dağı'nda yeni yıl heyecanı yaşayan kayakseverler, meşaleli kayak yaptı. Yılbaşı öncesinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Erciyes Dağı'nda akşam kayağı yapan turistler, meşale yakarak yeni yıl heyecanı yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen kayakseverler, unutulmaz bir gece yaşadı.

2020 yılına Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.