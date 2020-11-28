Türkiye Türkiye 28 Kasım Cumartesi corona virüs tablosu!

Türkiye 28 Kasım Cumartesi corona virüs tablosu!

Türkiye

Türkiye 28 Kasım Cumartesi corona virüs tablosu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

28 Kasım 2020, Cumartesi 19:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünya İstanbul’u bir de böyle görsün
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İktidar olmak böyle bir şey mi?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge