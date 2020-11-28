Türkiye 28 Kasım Cumartesi corona virüs tablosu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
28 Kasım 2020, Cumartesi 19:27 Son Güncelleme:
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Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." dedi.