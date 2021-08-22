Türkiye 3 - 0 İsveç- Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 31-29, 25-21 ve 25-11'lük setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaptı ve yenilgisizliğini sürdürdü.
22 Ağustos 2021, Pazar 19:28 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazanarak grupta 3'te 3 yaptı.
Türkiye: 3 - 0 İsveç
SET SONUÇLARI
Türkiye 31 - 29 İsveç
Türkiye 25 - 21 İsveç
Türkiye 25 - 11 İsveç
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