Türkiye Türkiye 3 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye 3 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

Türkiye 3 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 3 Aralık Perşembe gününe ait corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu, iyileşenlerin sayısı ise 418 bin 331'e yükseldi.

03 Aralık 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu. Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı. Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.

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Filyasyon oranı yüzde 99,8

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.

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