Türkiye A Milli Basketbol Takımı Olimpiyat Elemeleri'ne gidiyor
FIBA Dünya Kupası Klasman maçında Yeni Zelanda ile karşılaşan 12 Dev Adam, rakibine 102-101 mağlup olmasına rağmen averaj farkıyla Olimpiyat Elemeleri'ne gitme şansı yakaladı.
Dünya Kupası'nda önce ABD'ye trajik şekilde yenilen, ardından Çekya'ya kaybeden Türkiye A Milli basketbol takımı, klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazandı. Yeni Zelanda'ya 1 sayı farkla mağlup olan Milliler'in -18 averaja kadar şansı bulunuyordu.
O Grubu'nda saat 14:30'da başlayan maç Dongguan Spor Salonu'nda oynandı. Maçın periyot sonuçları ve nihai sonucu şöyle oldu:
Sonuç
Türkiye-Yeni Zelanda
1.Periyot: 31-26
2.Periyot: 53-50
3.Periyot: 77-74
Maç sonu: 101-102