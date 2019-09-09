Dünya Kupası'nda önce ABD'ye trajik şekilde yenilen, ardından Çekya'ya kaybeden Türkiye A Milli basketbol takımı, klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazandı. Yeni Zelanda'ya 1 sayı farkla mağlup olan Milliler'in -18 averaja kadar şansı bulunuyordu.

O Grubu'nda saat 14:30'da başlayan maç Dongguan Spor Salonu'nda oynandı. Maçın periyot sonuçları ve nihai sonucu şöyle oldu:

Sonuç

Türkiye-Yeni Zelanda

1.Periyot: 31-26

2.Periyot: 53-50

3.Periyot: 77-74

Maç sonu: 101-102