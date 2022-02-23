Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan’a 5-2 yenildi
2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Sırbistan’a 5-2 mağlup oldu.
23 Şubat 2022, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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3. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında Jelena Damnjanovic’in pasında ceza sahasın içerisinde topla buluşan Jelena Cankovic, yerden sert şut gönderdi. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Türkiye’de, Didem Karagenç direkt kaleyi denedi. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Jovana Damnjanovic’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Tijana Filipovic, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
12. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında Dejana Stefanovic’in attığı uzun pasla savunma arkasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Jovana Damnjanovic, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
15. dakikada orta alandan yüklenen Sırbistan’da, Jelena Cankovic’in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Dejana Stefanovic'in vuruşunda kaleci Selda Akgöz topa müdahale ederek kornere çeldi.
37. dakikada sağ taraftan Jelena Cankovic ile köşe vuruşu kullanan Sırbistan’da, kale önünde kafa vuruşu yapan Nevana Damjanovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
42. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Ebru Topçu’nun ara pasıyla topla buluşan Yağmur Uraz, sol çizgiden topla birlikte ceza sahasına girdi. Ön direğe yaklaşan Yağmur, yerden attığı sert şutla topu filelere yolladı. 1-3
56. dakikada Sırbistan ceza sahasında yaşanan pozisyonda Marija Ilic topa elle müdahale etti. Hakem penaltı kararı verdi.
57. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ebru Topçu, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-3
65. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Petrovic’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jelena Cankovic'in plase vuruşu filelere gitti. 2-4
72. dakikada orta alandan gelişen Sırbistan atağında ceza sahası içinde Marija Ilic’in pasıyla topla buluşan Tijana Filipovic, attığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-5
Goller: Tijana Filipovic (dk. 8 ve 72), Jovana Damnjanovic (dk. 12), Nevana Damjanovic (dk. 37), Jelena Cankovic (dk. 65) (Sırbistan), Yağmur Uraz (dk. 42), Ebru Topçu (dk. 57 pen.) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Jelena Cankovic, Marija Ilic, Milica Mijatovic (Sırbistan), İpek Kaya, Ece Türkoğlu (Türkiye)
İZMİR (İHA)