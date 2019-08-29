Türkiye Adalet Akademisi KPSS şartsız sürekli işçi alıyor!
Türkiye Adalet Akademisi temizlik görevlisi, bahçıvan ve şoför alıyor. Peki Türkiye Adalet Akademisi’ne başvurular nasıl yapılır? İşte sürekli işçi başvuru şartları…
Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacak. Peki, Türkiye Adalet Akademisi’ne başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Türkiye Adalet Akademisi temizlik görevlisi, bahçıvan ve şoför kadrolarında 40 sürekli işçi alacak. 2 Eylül’de başlayacak başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor.
Türkiye Adalet Akademisi’ne başvurular 6 Eylül’de sona erecek. Başvuru sonuçları Türkiye Adalet Akademisi’nin internet sitesinden duyurulacak.