Türkiye Adalet Akademisi’ne en az lise mezunu personel alıyor

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Türkiye Adalet Akademisi’nde çalıştırılmak üzere açıktan atama ile 40 koruma ve güvenlik görevlisi alıyor.

Bugün başlayan başvurular için adayların lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı arıyor.

İlana en az lise veya dengi okul mezunları başvuru yapabilecek. Başvurular 30 Ekim’de sona eriyor.