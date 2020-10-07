Özel maçta bu akşam deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşılaşması öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Türkiye Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Milliler, 7 Ekim Çarşamba günü RheinEnergie Stadı'nda TSİ 21.45’te Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



