Türkiye Türkiye, aşılamada Çin ve Almanya'yı geride bıraktı

Türkiye, aşılamada Çin ve Almanya'yı geride bıraktı

Türkiye

Türkiye, aşılamada Çin ve Almanya'yı geride bıraktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin' paylaşımında bulundu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)

GEÇEN HAFTANIN AŞI RAPORU BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 14-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından geçen haftanın aşı raporunu açıkladı. Koca, "14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı. 

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