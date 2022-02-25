Türkiye askeri gücü, Uluslararası Global Firepower şirketi tarafından her yıl hazırlanan dünyanın en güçlü orduları sıralamasında yer alıyor. 2022 yılında yayımlanan raporda ise Türkiye’nin sıralamada yerini yükselttiği görüldü. İşte ABD merkezli şirketin yayınladığı en güçlü ordular ve Türkiye askeri gücü, savaş uçağı ve F-16 sayısı…

TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜ DÜNYADA 2022'DE KAÇINCI SIRADA?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Global Firepower'ın 2021 raporuna göre, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu olarak gösterilmişti 2022 yılında ise 11'inci sıraya yükseldi.

Türk ordusunun mevcut

İnsan gücü 41 milyon 874 bin 832,

Askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859,

Aktif personel sayısı 355 bin şeklinde bildirildi.

140 ülkenin yer aldığı rapora göre, Türkiye'nin 895 bin askeri personeli bulunuyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin bin 56 araca sahip olduğu,

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunduğu belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin 149 adet aracı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin savunma bütçesinin 17 milyar 300 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE’NİN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

615 Toplam Uçak

245 Avcı uçağı

48 Saldırı uçağı

195 İnsansız hava aracı

66 Nakliye uçağı

250 Eğitim uçağı

78 Helikopter

TÜRKİYE'NİN KAÇ F-16’SI VAR?

World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDU SIRALAMASI 2021