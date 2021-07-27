Dünyada ilk 100 savunma sanayii kuruluşu arasında yer alan, Türkiye’nin lider teknoloji üretim merkezlerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’yi (TUSAŞ) ziyaret ettim ve atılan stratejik adımları TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den dinledim.

Kotil, son yıllarda büyük bir atağa kalktıklarını ve bir dönem Japonya’nın yakaladığı yükselişi tekrarlamak istediklerini söyledi. TUSAŞ’ı dünyanın en büyük 10 şirketi arasında görmek için çalıştıklarını belirten Kotil, şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

DEVLERE DE ÜRETİYOR

TUSAŞ, temel olarak dört ana çerçevede ürün ve teknoloji geliştiriyor. Bunlar, helikopter, uçak, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve uzay sistemleri. ATAK helikopteri, ANKA, Gökbey helikopteri, Hürkuş, ileri jet eğitim uçağı olan Hürjet, AKSUNGUR, Milli Muharip Uçak (MMU) öne çıkan en önemli sistemler arasında. TUSAŞ tesislerinde dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Avrupalı Airbus’ın askeri ve sivil uçaklarına parça üretimi gerçekleştiriliyor. TUSAŞ, ABD’li Boeing’in de stratejik ortakları arasında yer alıyor.

UYDU İHRAÇ EDİYOR

TUSAŞ, uzay alanında da önemli çalışmalara, entegrasyon ve test faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin ilk uydu ihracatını Arjantin’e gerçekleştirecek olan şirket, dünyada uzay alanında söz sahibi az sayıda gelişmiş ülkede bulunan, ülkemizin ise tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde uydu test faaliyetlerini yürütüyor.

LİG ATLATACAK PROJE

Milli Muharip Uçak (MMU), Türkiye’yi havacılık alanında lig atlatacak kilometre taşı niteliğinde bir proje olarak öne çıkıyor. Ankara’daki tesislerde, yapay zeka, milli yazılımlar ve ülkemizin tüm teknolojik kazanımları MMU için seferber edilmiş durumda. Türkiye, önümüzdeki 10 yıl içinde havacılık endüstrisinde ciddi bir oyuncu haline gelir. Şu anda en başarılı olduğumuz alanlar helikopter ve İHA’lar.

ANKA: Türkiye, dünyada en başarılı üç İHA-SİHA üreticisi ülke arasında gösteriliyor. Şu anda Jandarma, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizde görevdeler. Hem sinyal dinleme görevi yapıyor hem de bomba taşıyabiliyor. Uydu haberleşme sistemi var.

T 925 Helikopteri: Bu genel maksat helikopteri. Kargo ve personel taşıyacak, esnek yapısıyla farklı görevleri rahatlıkla yerine getirebilecek. 2025’te uçması hedefleniyor.

ŞİMŞEK: Bir hedef uçak olarak tasarlandı fakat kamikaze yani ihtihar uçağı olarak da kullanılabiliyor. Halen seri üretimde. Yılda 100 adet üretiliyor. Üzerinde 5 kilogram patlayıcı var. 200 kilometre kadar mesafe katedebiliyor.

ATAK T129: Şu ana kadar Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Polis Teşkilatı’na 62 adet teslim edildi. 300 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor, önde 20 mm topu var. Ayda 2 adet ATAK üretiliyor.

GÖKTÜRK UYDUSU: ‘GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu’, 2016 yılında yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-1 uydusunun yerine geçecek ve Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak.

AKSUNGUR

Şu ana kadar 5 adet üretildi. Test uçuşunda 300 kilogramlık bombayı, 30 kilometre uzaktan 5 metrelik kare içine düşürdü.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU)

Türkiye’nin en önemli projesi açık ara Milli Muharip Uçak (MMU). 18 Mart 2023’te motor çalıştırılacak ancak uçurmak için 2 yıllık test süreci var. Uçak havaya kalktığı zaman geriye dönüşü yok. 2028 sonunda Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

GÖKBEY

Sertifikalanma aşamasında, 2022 yılında Jandarma’ya üç adet teslim edilecek. 3200 beygirlik motora sahip. 12 kişi taşıyabiliyor. Şu anda dördüncü helikopter üretimde.

HÜRKUŞ

HÜRKUŞ uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde TUSAŞ tarafından tasarlandı. HÜRKUŞ-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilmekte.

ATAK

ATAK, 5 tondu, bu 11.5 ton olacak ve 5 bin beygir motoru bulunacak. ATAK 2, Boeing’in ürettiği ABD helikopterinden daha iyi olacak. Motoru Ukrayna’dan. 30 mm’lik top mermisi bir tankı delebiliyor.

HÜRJET

2022’nin sonunda uçacak. 2025’ten itibaren saldırı donanımları taşıyabilecek hale gelecek. 45 bin feet irtifaya çıkabilecek, 2592 kilometre menzile sahip olacak ve 2721 kilogram yük taşıyabilecek.