Türkiye Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Türkiye

Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky-Tieffenthal eş başkanlığında, Türkiye- Avusturya arasındaki siyasi istişarelerin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

18 Kasım 2021, Perşembe 22:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eş başkanlığında 19 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik sürecimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

DHA

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