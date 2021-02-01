Türkiye Türkiye- Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi

Türkiye- Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi

Türkiye

Türkiye- Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi. Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

Artık seyahat kimlikle 

Söz konusu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek. Öte yandan, her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.

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