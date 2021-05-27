Türkiye - Azerbaycan maçı sonrası dostluk mesajı

Yapılan karşılaşmanın bir kardeşlik maçı olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kardeş Azerbaycan ile milli takımımız arasında dostça, kardeşçe bir maç izledik. Tabi takımımız bu manada Antalya’da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Sayın bakanımızda sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövneg Abdullayevbeyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum” dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN DOSTLUK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şampiyona öncesi iki kardeş takımın memleketi Alanya’da benim şehrim hazırlık maçı yapmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı’nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımızda inşallah Avrupa Şampiyonasında önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugünde iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet 2 devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımıza da Azerbaycan’da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan’ında milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Tabii spora siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’de yüksek derece. Karabağ’ın kime ait olduğu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar. Korona virüs tebrikleri kapsamında az sayıda stadyuma gelen seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI RÖVNEG ABDULLAYEV

Rövneg Abdullayev ise şöyle dedi:

“Türkiye’ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek”

NİHAT ÖZDEMİR “BU BİR BAŞLANGIÇTIR”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladık. Bugün de dost kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık ve ilk hazırlık maçımızı da her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlar maç boyu desteklediler. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımız Azerbaycan ile oynadık. Çünkü iki önemli Galler ve İsviçre maçımızı Bakü de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya) (DHA)



