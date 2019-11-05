Uluslararası haber ajansları dünyaya son dakika olarak duyurdu, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi 65 yaşındaki Rasmiya Awad Pazartesi akşamı Suriye'nin Azez kentinde yakalandı. Awad'ın yanında eşi, gelini ve 5 çocuğu da vardı.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Awad'ın ailesiyle birlikte Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkında, "“Washington’daki bazı çevreler, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar. Biz sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umuyoruz. Kasım ayında ABD’yi ziyaret etme kararı, tamamen Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karardır. İki Başkan, ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerdir. Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir.” dedi.

(Hürriyet)























































