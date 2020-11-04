Dünya Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için NAVTEX ilan etti

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için NAVTEX ilan etti

Dünya

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için NAVTEX ilan etti

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan etti.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 16 Şubat'a kadar sürecek.

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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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