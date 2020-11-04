Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için NAVTEX ilan etti
Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan etti.
04 Kasım 2020, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 16 Şubat'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.