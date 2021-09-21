Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı için sürpriz aday: Erman Kunter
Eski basketbolcu Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olduğunu ilan etti. Kunter, 'Basketbolumuzu ayağa kaldırmak için adayım' açıklamasını yaptı.
21 Eylül 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Erman Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.
Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.
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