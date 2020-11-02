BES’in 17 yıllık dönemde nereden nereye geldiğini daha iyi anlayabilmek için öncelikle birkaç rakama dikkat çekmek gerekiyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 16 Ekim tarihli verilerine göre sistemde toplam katılımcı sayısı 6 milyon 881 bin 919 kişiye yükseldi. Katılımcıların toplam fon tutarı ise 132 milyar 912.5 milyon TL’ye ulaştı. Küçük bir parantez açacak olursak, söz konusu tutar ‘devlet katkısı’nı içermiyor. 19 milyar 673.3 milyon TL devlet katkısı fonunu da dâhil ettiğimizde BES’te toplam fon büyüklüğü 152.6 milyar TL’ye ulaşıyor. Geldiğimiz noktada, sistemin kamuoyunda tanınırlığı ve bilinirliğinin arttığını söylemek mümkün. Bunda, emeklilik şirketlerinin tanıtım ve reklam kampanyaları kadar, devletin sisteme başlangıcından beri verdiği desteğin de büyük pay sahibi olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Emekli katılımcıya ömür boyu maaş bekleniyor

Tüm olumlu gelişmelere rağmen, BES’te bir takım eksikler de söz konusu. Bunların, BES’in 20’nci yaşından önce tamamlanması bekleniyor. Bunlar hakkında kısaca bilgi verirsek, gönüllü BES ile ilgili olarak 18 yaş altı nüfusun sisteme dahil edilmesi emeklilik şirketleri açısından büyük önem taşıyor. Şirketler, bu konuda gerekli mevzuatın yayımlanmasını dört gözle bekliyor. Ayrıca, 18 yaş altı nüfus dışında, BES’ten emekli olan katılımcıların ömür boyu maaş almalarını sağlayacak ‘emeklilik iradı’ (anüite) ürünlerinin sunulması bekleniyor. 16 Ekim itibarıyla sistemde emekli katılımcı sayısı 132 bin 700’e ulaştı. Sistemden emekli olan bireylerin büyük bir kısmı, toplu parasını alarak sistemden çıkıyor. Bir kısmı da emeklilik şirketlerince kendilerine sunulan emeklilik gelir planı ya da ‘programlı geri ödeme’ (PGÖ) seçeneğini kullanıyor. Sistemden emekli olan ömür boyu maaş ödenmesini sağlayacak ürünlerin sunulması için şirketlerin çalışmaları da sürüyor. Bu konuda beklenen mevzuat değişikliğinin ardından, önümüzdeki dönemde bu tür ürünlerin sunulması bekleniyor.

Birikimler Takasbank’ta güvende

BES’in şeffaf ve güvenilir bir sistem olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Sistem, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetleniyor. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise EGM tarafından elektronik ortamda izlenerek, SEDDK’ya gözetim ve denetim altyapısı sunuluyor. Katılımcıların birikimleri ise Takasbank’ta güvence altında tutuluyor. Sistemde, katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir emeklilik şirketine aktarabilirken; tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyor.

Vatandaşların daha fazla tasarruf etmesini ve sisteme girişi teşvik etmek için 2013 yılı başında getirilen ‘yüzde 25 devlet katkısı’ uygulaması, BES’in son 8 yıldır büyümesinde etkili olurken, gönüllü BES’te devlet katkısı fon tutarı da 20 milyar TL’ye çok yaklaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) yayınladığı, 16 Ekim tarihli verilere göre sistemde devlet katkısı fon tutarı, 19 milyar 673,3 milyon TL’ye yükseldi. Sistemde, faizli devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 954,9 milyon TL olurken, faizsiz devlet katkısı fon tutarı ise 1 milyar 718,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Devlet katkısı fon tutarı bu yıl, geçen yılın sonuna göre yaklaşık 2.4 milyar TL artış kaydetti.

Bireyler neden BES’İ tercih etmeli?

• Devlet katkısı da göz önüne alındığında; önemli bir yatırım alternatifi.

• Sisteme yatırılan her 100 TL için devlet de 25 TL katkı yapıyor.

• Katılımcıların birikimleri Takasbank’ta güvence altında.

• Katılımcılar birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerine, fon tercihlerine ve fon dağılımı değişikliklerine kendileri karar veriyor.

• 2’nci emeklilik maaşı imkânı sunarak, bireylerin daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmelerini sağlıyor.