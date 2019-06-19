'Türkiye bilançosuna çalışıyoruz'

ATM ve POS cihazlarının ciddi maliyetler doğurduğuna dikkat çeken Üstünsalih, kamu bankaları ve PTT'nin katılımıyla konsorsiyum oluşturulacağını ve ayrı ayrı ATM'ler yerine tek bir ATM'den işlemlerin yapılmasının sağlanacağını söyledi.

28 YILDIR GÖREV YAPIYOR

VakıfBank Genel Müdürlük görevine 27 Mayıs’ta yapılan Genel Kurul’da Abdi Serdar Üstünsalih getirilmişti. 28 yıldır VakıfBank’ta çalıştığını ve bankanın hemen hemen her biriminde görev aldığını söyleyen Üstünsalih, önceki gün gazetecilerle bir araya gelerek sektördeki ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

ÜLKEYE SORUMLUYUZ

VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna çalışmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu ifade eden Abdi Serdar Üstünsalih, “Bizim için önemli olan ülkenin bilançosunun iyi olması. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Berat Albayrak öncülüğünde hazırlanan ve milli ekonomideki dengelenme sürecinde kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan tüm paketlerde yer aldık” dedi.

CİDDİ TALEP ALIYORUZ

KOBİ’ler başta olmak üzere reel ekonomiye destek verme noktasında en aktif bankalardan biri olduklarını belirten Üstünsalih, şunları dile getirdi: “Destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz. Son olarak İVME Finansman Destek Paketi’nde yer aldık. Ciddi anlamda talep var. Ayrıca Ekonomi Değer Kredi Paketi ile 12 banka KOBİ’lere toplam 25 milyar TL destek vereceğiz. Yine Konut Destek Paketi’ni de üç kamu bankasının katılımıyla ihtiyaç sahiplerine sunmuştuk.”

NEW YORK’TA SADECE BİZ VARIZ

Vakıfbank’ın şu anda 948 şubesi olduğunu ayrıca yurt dışında da şubelerinin bulunduğunu belirten Abdi Serdar Üstünsalih, “New York’ta sadece bizim şubemiz var. Türkiye, New York’ta Konsolosluk/Daimi Temsilcilik, THY ve bizim nezdimizde temsil ediliyor. Bahreyn’de ve Erbil’de de şubelerimiz var. Viyana’da iştirakimiz var, VakıfBank International AG, tamamı bize ait. Köln’de, Frankfurt’ta da şubeleri var” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ENDİŞESİNDEN KURTARAN KREDİ

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da enflasyon düştükçe faiz oranı düşen konut kredisini duyurdu. Üstünsalih, bu konuda şöyle konuştu: "Bu pakette TÜFE düştükçe faiz oranı da düşüyor. Bu oranı da 3-6-9 ay ve 1 yıl olmak üzere güncelliyorsunuz. Dolayısıyla 'Ben bugün pahalı aldım, yarın krediler düştü, bunu bir revize edeyim' derdinden kurtuluyorsunuz. Esnek bir kredi türü. Faiz endişenizden de kurtuluyorsunuz. Tavanı var bu tavanı geçemiyor mesela. Bugünkü hesaba göre faiz yüksek gibi gelse de eylülde enflasyon düştüğünde konut kredi faizi ciddi anlamda düşecek."