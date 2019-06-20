Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirdi 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Takımı, Ankara etabındaki üçüncü ve son maçında Brezilya’yı 25-23, 24-26, 25-20, 23-25 ve 16-14‘lük setlerle 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi’nde normal etabı galibiyetle noktaladı ve üst üste 2'nci kez adını 6’lı Finallere yazdırdı