Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Merve Yeşiltaş'ı benzin dökerek yaktı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 22 yaşındaki Soner Durgun kendisini ve birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş'ı benzin dökerek yaktı. Çevredekilerin yangın ihbarıyla ortaya çıkan olayda Merve Yeşiltaş hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Soner Durgun'un ise hayati tehlikesi sürüyor.
11 Ağustos 2020, Salı 13:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.
Vatandaşlar ihbar etti
Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, Soner Durgun ve Merve Yeşiltaş, yaralandı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Merve Yeşiltaş kurtarılamadı
Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Soner Durgun’un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
Twitter'da tepki çığ gibi
Twitter kullanıcıları, Merve Yeşiltaş ve katili hakkında kısa sürede binlerce tweet attı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.