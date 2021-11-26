Türkiye bu dehşeti konuştu! Bıçaklı saldırgan metroya nasıl bindi?

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından infiale sebep olan saldırı, önceki gün Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda yaşandı. Eli bıçaklı bir şehir eşkıyası, çok ağır küfür ve hakaretlerle kadınların üzerine yürüyor, “Suratını keserim” diye bağırarak öldürmekle tehdit ediyordu. Dakikalarca süren bu dehşet, eli bıçaklı saldırganın metrodan inerek gözden kaybolmasıyla sona erdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla saldırganın peşine düştü.

22 AYRI SABIKASI VAR

Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez ‘uyuşturucu kullanmak’, 1 kez ‘uyuşturucu madde ticareti’, 6 kez ‘tehdit’, 3 kez ‘kasten yaralama’, 2 kez ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve 1 kez de ‘mala zarar verme’ suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.

Yılmaz’ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’ndeki evine gece saat 02.30’da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Yılmaz’ın taşıdığı Bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.









ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Emrah Yılmaz kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yargılandığı Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezanın onanmasıyla 7 Mart 2019’da Maltepe Cezaevi’ne konuldu. 15 ay cezaevinde kalan Emrah Yılmaz 29 Haziran 2020’de şartlı salıverildi. Emrah Yılmaz’ın şartlı tahliyesi 26 Aralık 2021’de dolacaktı.

İBB DE İNCELEME BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’dan yapılan açıklamada, “Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır” denildi. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Ongun, “Tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir” dedi.

02.30’DA TERS KELEPÇE

Emrah Yılmaz, polisin gece 02.30’da Kadıköy’deki evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polisler eve girer girmez kafasını yere bastırdıkları Yılmaz’a ters kelepçe taktı.

2 DEDEKTÖRDEN GEÇTİ

Emrah Yılmaz’ın 30 santimetrelik bıçakla metroya rahatça binmesi, ‘güvenlik açığı’ tartışmasını da başlattı. Yılmaz’ın bindiği Huzurevi İstasyonu’nda iki metal dedektörü var. Emrah Yılmaz’ın da ifadesinde söylediği gibi, olayın yaşandığı ana kadar herkes bu metal dedektörleri rahatlıkla geçebiliyordu. Ancak dün tedbirler arttırıldı. Dedektörlerin başına bir güvenlik görevlisi konuldu.

METROYU 1711 GÜVENLİK KORUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentteki metrolarda 1711 güvenlik görevlisinin çalıştığını belirterek, “Özel Güvenlik Kanunu’na göre ne yapılması gerekiyorsa ona göre hareket ediyoruz. Dünya standartlarında belirtilen şekilde dedektörler yer alıyor. Toplam 8 bin 530 güvenlik kameramız var. Soruşturma yapılıyor” dedi.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Gece baskınıyla yakalanan Emrah Yılmaz, polisteki ifadesinde kadınların kendisine saldırdığını savunarak şikâyetçi oldu. Yılmaz ifadesinde kendisini şu sözlerle savundu: “Karşımda maskesi aşağıda olan bir kadın gördüm. ‘Maskenizi kapatır mısınız?’ dedim. ‘Çekmeyeceğim, siz karışamazsınız’ dedi. Ben bu kadınla konuşurken başka bir kadın gelip bağırdı. Ben de ‘Sizin hakkınızı savunuyorum’ dedim. Bana hatırlamadığım sözler söyledi. Annesi olduğunu öğrendiğim kadın da hakaret etmeye başladı. Konuşurken genç kadın karnıma döner tekme attı. Kimseye göstererek bıçağı sallamadım, tehdit etmedim. 50-60 kişi üzerime geldiği için bıçak gösterdim. O üç kadından da şikâyetçiyim.”

‘KİMSE KONTROL ETMEDİ Kİ’

Emrah Yılmaz mahkeme sorgusunda hakimin sorduğu, “Bıçağı metroya nasıl soktun” sorusuna, “Bıçağı biletmek için yanıma almıştım. Metroya gireceğim sırada poşeti yırtılınca yere düştü. Ben de gazeteye sardım. Metroya binerken beni kimse kontrol etmedi” diye yanıt verdi.

TUTUKLANDI

Yılmaz, ‘silahla tehdit’, ‘basit yaralamaya teşebbüs’ ile ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından tutuklandı. (Hürriyet)