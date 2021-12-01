Türkiye bunu konuşuyor! Yozgat'taki dehşette yeni gelişme
Yozgat’ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.
01 Aralık 2021, Çarşamba 20:14 Son Güncelleme:
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Büyükkışla köyünde bir aylık bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne F.B.’nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Olayla ilgili anne F.B.'nin yanı sıra baba H.B. ve babaanne de Çayıralan adliyesine sevk edildi.
YOZGAT (İHA)
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