Türkiye, Büyük Britanya'yı farklı yendi
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
28 Kasım 2021, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay yıldızlılar; Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Müsabakanın ilk yarısı 37-37'lik eşitlikle sona erdi.
Milliler, B Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında 25 Şubat 2022'de deplasmanda ve 28 Şubat 2022 tarihinde de sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'da Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11 sayıyla oynadı. Büyük Britanya'da ise Dan Clark 17, Gabriel Olaseni 15 ve Tarık Phillip 14 sayıyla oynadı.
İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN