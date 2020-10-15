Türkiye corona virüs test sayısında birçok ülkeyi geride bıraktı

Dünya genelinde ülke bazında en fazla corona virüs (Covid-19) testini 160 milyon test ile Çin yaptı. 121 milyon 567 bin 138 test sayısıyla ABD en fazla test yapan ikinci ülke oldu. ABD'yi ise 91 milyon 226 bin 305 test sayısı ile Hindistan takip etti. Dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Türkiye ise worldometers verilerine göre birçok ülkeyi geride bırakarak 11 milyon 961 bin 670 test raporu açıkladı.

Rusya, 51 milyon 800 bin, İngiltere ise 28 milyon 371 bin 80 test yaptı. Dünyada toplam test sayısında 6’ncı sırada bulunan Almanya, 19 milyon 276 bin 507 test yaptığını raporladı.

Salgın başlangıcından bugüne yapılan toplam test sayısında Brezilya 17 milyon 900 bin, İspanya 14 milyon 590 bin 713, İtalya 12 milyon 914 bin 895, Fransa ise 12 milyon 710 bin 74 test yaptı.

Dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Türkiye ise worldometers verilerine göre birçok ülkeyi geride bırakarak 11 milyon 961 bin 670 test raporu açıkladı.

DHA



