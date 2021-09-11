Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 bilişim uzman yardımcısı alacak. Yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı. İş ilanına başvuru için son gün 4 Ekim olarak açıklandı.

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