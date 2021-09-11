Türkiye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 bilişim uzman yardımcısı alıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 bilişim uzman yardımcısı alıyor

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 bilişim uzman yardımcısı alıyor

Merkez Bankası personel alımı ilanı yayınladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacak. Bilişim alanında çalışmak üzere 40 uzman yardımcısı alımı olacak. İş ilanına başvuru için son gün 4 Ekim olarak not edilirken alımların da tam zamanlı ve kadrolu olarak yapılacağı açıklandı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 bilişim uzman yardımcısı alacak. Yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.  İş ilanına başvuru için son gün 4 Ekim olarak açıklandı.

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