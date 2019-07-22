Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere Zootekni, Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi’nden mezun 1 adet teknik eleman alınacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 1 adet teknik eleman alınacak.

Müracaatlar; 22 Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında belirtilen belgeler ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

PROJEDE ÇALIŞACAK TEKNİK ELEMANDA ARANACAK ŞARTLAR

TC vatandaşı olması ,

Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi, zootekni ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere meslek yüksekokullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (tercihen küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ve yapıyor olması),

Askerlikle ilişkisinin bulunmaması,

Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği araca sahip olması tercih sebebidir),

İstihdam edilecek alan dışında hiçbir işte çalışmıyor olması.

Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi (proje metaryalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

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