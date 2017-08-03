Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı. Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesinin satışı 2 milyon 600 bin TL’ye gerçekleştirildi.

DÜNYADA SADECE 599 ADET ÜRETİLDİ

Satışı gerçekleştiren S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını gerçekleştirdik. Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.