Bilim & Teknoloji Türkiye'de sadece 3 adet olan Ferrari bakın ne kadara satıldı!

Türkiye'de sadece 3 adet olan Ferrari bakın ne kadara satıldı!

Bilim & Teknoloji

Türkiye'de sadece 3 adet olan Ferrari bakın ne kadara satıldı!

Türkiye sadece 3 adet bulunan Ferrari 599 GTO, 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı

03 Ağustos 2017, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı. Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesinin satışı 2 milyon 600 bin TL’ye gerçekleştirildi.

DÜNYADA SADECE 599 ADET ÜRETİLDİ

Satışı gerçekleştiren S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını gerçekleştirdik. Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Yüksek not kolay nakit
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Makine öğrenmesi ve derin öğrenme neyi hedefliyor?