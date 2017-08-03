Türkiye'de sadece 3 adet olan Ferrari bakın ne kadara satıldı!
Türkiye sadece 3 adet bulunan Ferrari 599 GTO, 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı
03 Ağustos 2017, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı. Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesinin satışı 2 milyon 600 bin TL’ye gerçekleştirildi.
DÜNYADA SADECE 599 ADET ÜRETİLDİ
Satışı gerçekleştiren S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını gerçekleştirdik. Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.
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