Ekonomi Türkiye ekonomisindeki büyümeyle ilgili Bakan Varank'tan açıklama

Türkiye ekonomisindeki büyümeyle ilgili Bakan Varank'tan açıklama

Ekonomi

Türkiye ekonomisindeki büyümeyle ilgili Bakan Varank'tan açıklama

Türkiye ekonomisindeki büyümeye, sanayi sektörünün verdiği katkıyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu.' dedi.

02 Mart 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor." dedi.

Varank twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şunları söyledi:

"İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu. En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı.

Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!"

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