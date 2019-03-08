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Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

08 Mart 2019, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi. Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.

ERDOĞAN TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

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