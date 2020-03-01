Dünya Türkiye, Esed rejimine ait 2 savaş uçağını düşürdü

Türkiye, Esed rejimine ait 2 savaş uçağını düşürdü

Dünya

Türkiye, Esed rejimine ait 2 savaş uçağını düşürdü

Türkiye, 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama geldi.

01 Mart 2020, Pazar 15:31 Son Güncelleme:
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İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters son dakika olarak duyurduğu haberde, Türkiye’nin İdlib'de iki rejim uçağını düşürdüğünü, pilotların paraşütle atlayarak kurtulduklarını duyurdu.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir." denildi.

Reuters ve Suriye resmi ajansı doğruladı 

Rejime ait 2 Rus yapımı taarruz uçağının düşürüldüğü bilgisini Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'da doğruladı. SANA, 2 savaş uçaklarının Türkiye tarafından düşürüldüğünü ve pilotların uçaklardan paraşütle atlayıp kurtulduklarını duyurdu. Öte yandan İngiliz Haber Ajansı Reuters da rejime ait uçakların düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

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