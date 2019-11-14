A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı. 8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı

54. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak ters kanattan taça çıktı.

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden şutunda, kaleci Halldorsson sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'u geçen topu Merih Demiral kafayla çizgiden çıkardı. Magnusson, dönen topa yeniden kafayla vurdu. Bu kez de kale sahasındaki Mert gole izin vermedi.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanatta korner çizgisinde yakın noktadan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak üste direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Maçın 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson - Pálsson, Ragnar Sigurdsson, Bjarnason, Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Árnason, Traustason, Bödvarsson, Skulason

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İzlanda maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

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