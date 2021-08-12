Türkiye FIFA sıralamasında 10 sıra düştü
Türkiye, FIFA sıralamasındaki düşüşünü sürdürüyor. Bir dönem ilk 10'u zorlayan milliler, şu anda 39. sıraya gerilemiş durumda.
12 Ağustos 2021, Perşembe 16:39 Son Güncelleme:
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FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.
Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.
EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.
Ajansspor