Futbol Türkiye FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi

Türkiye FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi

Futbol

Türkiye FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki düşüşü sürüyor. Bir dönem ilk 5'te yer alan (FIFA resmi istatistiklerine göre Türkiye, 9 Haziran 2004 tarihinde FIFA sıralamasında dünya beşincisiydi), Hollanda mağlubiyetiyle beraber 2 sıra daha düşerek 41'inci sıraya geriledi.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi. Hollanda maçından önce 39'uncu sırada bulunan Türkiye, 6-1'lik ağır yenilgi sonrası 2 basamak daha düştü.

Hollanda mağlubiyetinin ardından teknik direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yeni hocanın netleşmesi bekleniyor.

FIFA verilerine göre Türkiye, FIFA sıralamasında en yüksek derecesini 9 Haziran 2004 tarihinde 5'inci sıraya yükselerek aldı.

En düşük derece ise 22 Ekim 1993'teki 67'ncilik.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manchester United, Başakşehir mağlubiyetini aşamadı