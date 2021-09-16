Türkiye FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasındaki düşüşü sürüyor. Bir dönem ilk 5'te yer alan (FIFA resmi istatistiklerine göre Türkiye, 9 Haziran 2004 tarihinde FIFA sıralamasında dünya beşincisiydi), Hollanda mağlubiyetiyle beraber 2 sıra daha düşerek 41'inci sıraya geriledi.
16 Eylül 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
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Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında 41'inci sıraya geriledi. Hollanda maçından önce 39'uncu sırada bulunan Türkiye, 6-1'lik ağır yenilgi sonrası 2 basamak daha düştü.
Hollanda mağlubiyetinin ardından teknik direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yeni hocanın netleşmesi bekleniyor.
FIFA verilerine göre Türkiye, FIFA sıralamasında en yüksek derecesini 9 Haziran 2004 tarihinde 5'inci sıraya yükselerek aldı.
En düşük derece ise 22 Ekim 1993'teki 67'ncilik.
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