Türkiye Finans'tan konut kampanyası

Türkiye Finans, ‘Banka Gayrimenkulleri ve Anlaşmalı Toplu Konut Finansmanı’ kampanyasını hayata geçirdi

10 Ekim 2019, Perşembe 08:50
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Türkiye Finans'tan konut kampanyası

Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak için ‘Banka Gayrimenkulleri ve Anlaşmalı Toplu Konut Finansmanı’ kampanyasını hayata geçirdi.

31 Aralık’a kadar sürecek kampanyada, 120 aya kadar yüzde 0.75 kâr oranıyla konut finansmanı sağlanacak.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler sunan kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.


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