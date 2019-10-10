Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak için ‘Banka Gayrimenkulleri ve Anlaşmalı Toplu Konut Finansmanı’ kampanyasını hayata geçirdi.

31 Aralık’a kadar sürecek kampanyada, 120 aya kadar yüzde 0.75 kâr oranıyla konut finansmanı sağlanacak.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler sunan kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.



