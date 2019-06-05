Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 H Grubu'nda 2. sırada yer alan Milli takım, Fransa ile Konya'da karşı karşıya geliyor. Kendi saha avantajını kullanmak isteyen A Milliler 3 puanı alıp 1. sıraya yükselmenin peşinde... Türkiye, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı takdirde büyük bir avantaj da elde etmiş olacak. Müsabakanın kritik olması nedeniyle karşılaşmanın zamanı, başlama saati ve kanalı da araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Fransa maçı 8 Haziran Cumrtesi saat 21.45'te Torku Arena'da oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Şenol Güneş: Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Özbekistan ile oynanan hazırlık maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Fransa maçıyla ilgili yarından itibaren başlamamız gereken bir dönem var. Ligin sonundayız. İki hazırlık maçı yaptık. Mümkün olduğunca oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık, birkaç oyuncu dışında. Onları az oynatmak durumunda kaldık. Bazılarını sakındık."

"Kazanmayı hak ettik ama bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır. Farklı bir maç olacak, bizim için de onlar için de. Artık oyuncu performanslarını değerlendirip önce Fransa, sonra da İzlanda'ya hazırlanacağız."

"İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Fransa maçı ayrı bir maç. Ömer Ali girdi, Gökhan'ı sokamadık. Oğuzhan iyiydi, olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Ben bir ayrım yapmak istemiyorum. Dorukhan'da bir soru işareti var. Gelişmelere göre değişiklik yapabiliriz orta sahada."

"Elimizdeki oyuncuların genel durumuna yarından itibaren bakıp kadromuzu şekillendireceğiz."

"11'i biz yaparız, işimizi bize bırakın, beraber de yaparız. Burada bir maç bitti, kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Mesela ben inanıyorum ki Ömer Ali daha iyi bir oyuncu, bugün oynayamadı. Orada iyi oyuncu yoksa, belki ona döneceğiz."

'Savaş şimdi başlıyor'

"Cehennemin başlangıcı, asıl savaş bundan sonra başlıyor. Sezon sonunu yaşıyoruz ve yorgunluklar, moralsizlikler, hepsi var. Akşam bir moral vermeye çalıştık."