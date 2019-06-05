A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşma internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Fransa maçı nerede oynanacak? İşte Türkiye-Fransa maçı ile ilgili detaylar…

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.