A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye-Fransa maçı nerede oynanacak? İşte detaylar…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Fransa maçı 8 Haziran Cumrtesi saat 21.45'te Torku Arena'da oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da devam eden hazırlık kampında Leicester Cityli Çağlar Söyüncü ile Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa ve İzlanda maçları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçlar öncesinde takımdaki havanın sorulması üzerine Yusuf Yazıcı, "Tabii ki de zor bir maç olacak. Sonuçta onlar son dünya şampiyonu ve güçlü kadroları var. Ama biz de çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İki tane çok güzel hazırlık maçı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncuların özgüveni açısından da güzel bir oyun oldu. Fransa maçının da güzel olacağını düşünüyorum. Hem oynadığımız futboldan keyif almak, hem de izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Umarım bunu yaparız. İnşallah güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla ayrılırız" dedi.

"FRANSA MAÇI ZOR OLACAK"

Fransa maçının zor geçeceğine dikkat çeken Yusuf, "Trabzonspor ile hem yönetim hem de futbolcularla güzel bir sezon geçirdik. Tabii ki Fransa maçı bizim için önemli. Trabzonspor'da güzel bir sezon geçirdikten sonra hem Abdülkadir hem de Uğurcan'ın milli takıma katılması çok güzel bir durum. Bir nevi çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Ben de beraber olduğumuz için çok mutluyum. Fransa maçında da çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak. Ama neden olmasın? Neden onları yenmeyelim? Neden puan ya da puanlarla ayrılmayayım? Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Kampta da güzel bir arkadaşlık ortamı var. Çok deneyimli ağabeylerimle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun daha önce kendisi ve diğer genç oyuncularla ilgili yaptığı yorumlar hatırlatılan Yusuf Yazıcı, "Johan Cruyff'un bir sözü var 'Futbolu sadece kafa ile oynarsın, ayakları sadece koşmak için kullanırsın.' Tabi biz de maçı zihnimizde düşünüyoruz. En iyi şekilde hem düşünüp, hem de düşündüğümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz. Kolay olmayacak. Ama neden olmasın. Sadece Fransa maçına odaklanmamız gerekiyor. Ondan sonra İzlanda maçımız var. Grubu ilk iki sırada tamamlayan Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Bunun için de Fransa maçı tabii ki önemli ama İzlanda maçını da çok iyi analiz ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Konya'da da güzel sonuçlar aldık. İnanıyorum ki önce Fransa, sonra İzlanda maçından güzel sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı .

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUM

Hazırlık maçlarında Yunanistan ve Özbekistan karşısında alınan galibiyetlerin kendilerine moral verdiğini belirten Çağlar Söyüncü, "Özellikle Yunanistan, Özbekistan maçı benim için de iyi geçti. Çünkü iki aydır İngiltere'de oynamıyordum. İki iyi 90 dakika geçti. Bizim için moral oldu. Her maça yenmek için çıkıyorum. Fransa maçına da öyle çıkacağız. Takım halinde 90 dakika boyunca elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" dedi. Çağlar'ın konuşmasının arasına giren Yusuf Yazıcı, "Aslında Fransa maçındaki stratejilerimizi burada söylemenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Onları maça saklayalım" diye konuştu.

"CENK AĞABEY VE OKAY'IN SAKATLIĞI HARİÇ İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları dışında güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Çağlar Söyüncü, "Cenk ağabey ve Okay'ın sakatlığı hariç iyi bir kamp dönemi geçirdik. Son dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Tabii ki de çok zor iki maç bizi bekliyor. Ama skor ne olursa olsun, hocamızın taktiğinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İnşallah bizim için güzel geçer. İyi geçeceğini de düşünüyorum. Çünkü Konya'da güzel maçlar oynadık. Şu an için her şey yolunda çok şükür" dedi.

"BİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALACAĞIZ"

Fransa Milli Takımı'nda Premier Lig'de forma giyen isimlerin olmasının hatırlatılması üzerine konuşan Çağlar, "Tabii ki de Premier Lig üst düzey bir lig. Hepsi de orada oynayan oyuncular. Takımlarında iyi performans sergiliyorlar. Buradaki performanslarını bilemiyorum. Kendi takımlarında kalitelerini kanıtlamış futbolcular. Saygı duyulan futbolcular. Ama dediğim gibi burası milli takım. Burada işler daha farklı. O anki performans çok önemli. O anki birliktelik çok önemli. Onların milli takımdaki durumlarını bilmiyorum. Ama biz her türlü önlemi alacağız. İyiyi de kötüyü düşünerek maça çıkacağız" şeklinde konuştu.

"FRANSA'YA SAYGI DUYUYORUZ"

Fransa'ya saygı duyduklarını belirten Çağlar Söyüncü, "Büyük takıma karşı oynayacağız. Son dünya şampiyonu. Saygı duyuyoruz. Ama ilk düdük çaldığında o saat kim takım halinde iyi konsantre olduysa, iyi işler yapacaktır. Bizim de iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İyi hazırlanıyoruz. Hocamız da bizlere karşı çok iyi. Sadece maç saatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.