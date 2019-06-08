A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde her iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak? İşte Türkiye Fransa maçı ile ilgili detaylar…

"GRUPTAKİ GÜÇLÜ RAKİBİMİZ"

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde Fransa maçının taktiği üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi.

Basın toplantısında medya mensuplarının sorularını cevaplandıran Şenol Güneş Fransa maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Gruptaki güçlü rakibimiz. Çıkmaya en büyük aday. Dünya Kupası'nda birinci olmuş bir takım. FIFA sıralamasında şu anda ikinci. Futbolcu üreten, uluslararası alanda futbolcu yarıştıran bir ülkenin takımıyla oynayacağız. Bu bizim için grupta birincilik yarışında belki şanssızlık ama futbol adına bir şans. Güzel futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Kendi gücümüzü de göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Keyif veren oyuncularımız var, umut veren bir takımız. Güzel bir sahada güzel bir taraftarla en iyisini yapmaya çalışacağız. O yüzden sunacağımız çok şey var. Tabii ki sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı birlikte göreceğiz. Önce göreceklerimiz futbol adına doğrularımız olacaktır."

FRANSA MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan, bazı Fransız taraftarlar, tribünlerden antrenmanı izledi.

Türkiye-Fransa karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bugün saat 21.45'te başlayacak.

"MBAPPE İLE İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Teknik direktör Deschamps, müsabakanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, oyuncusu Hugo Lloris ile gazetecilerin sorunlarını cevapladı.

Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini aktaran Deschamps, "Türkiye ile ilgili şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Buraya Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar ya da milli takımlar burada her zaman çok tutkulu ve çok ateşli bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Yarınla ilgili ise buradaki hava sıcaklığını da hesaba katınca belli ki burada çok ateşli ve sıcak bir atmosfer olacak." ifadelerini kullandı.

Deschamps, Mbappe'nin Bolivya maçındaki sakatlığıyla ilgili ise bu futbolcuyu tedbir amaçlı oyundan çıkardığını söyledi. Mbappe'nin takımla çalışmalarını yaptığını ifade eden Deschamps, şunları kaydetti:

"Bugün de takımla birlikte kısa bir antrenman yapacak, onunla ilgili bir sorun yok. N'Golo Kante gibi bir oyuncunuz varsa kulüp olarak her zaman sahada olmasını istersiniz sonuçta her şeyini veren bir futbolcu. Kante'nin dizinde bir rahatsızlığı vardı. Biz de bazı denemeler yaptık ama artık bu riski daha da yükseltmenin gereği yoktu. Zeten dün yaptığı son denemeden sonra da ağrılarının devam ettiğini gördük ve buraya getirmeme kararını verdik."

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi (bugün) Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.