Türkiye Galler maçı (CANLI)

CANLI ANLATIM

1.dk: Mücadele başladı. Millilere gönülden başarılar...

2.dk: İlk hücum girişimi bizden geldi! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.

9.dk: Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı, Galler savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Şenol Güneş İtalya maçından farklı olarak Merih yerine Kaan Ayhan'ı, Yusuf yerine Cengiz Ünder'i tercih etti.

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore.