Türkiye Galler maçı (CANLI)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda Galler ile karşılaşıyor.
16 Haziran 2021, Çarşamba 17:47 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Mücadele başladı. Millilere gönülden başarılar...
2.dk: İlk hücum girişimi bizden geldi! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.
9.dk: Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı, Galler savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Şenol Güneş İtalya maçından farklı olarak Merih yerine Kaan Ayhan'ı, Yusuf yerine Cengiz Ünder'i tercih etti.
Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore.
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