Türkiye - Galler maçının hakemi Artur Dias

A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile Bakü'de oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak.

Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.



