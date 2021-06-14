Türkiye - Galler maçının hakemi Artur Dias
Türkiye'nin EURO 2020'deki ikinci maçı olan Galler karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
14 Haziran 2021, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile Bakü'de oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak.
Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.
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