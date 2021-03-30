Türkiye çapında konut satış fiyatlarında yıllık değer değişimi şubat sonu itibarıyla %34,55 oranında olmakla birlikte, Ocak-Şubat dönemi raporlarına göre konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %34,7 düşüşle toplamda 151 bin 809 konut satışı gerçekleştirilmiş oldu. İpotekli konut satışı %70,5 oranında düşüşle 25 bin 401 ve ikinci el konut satışları ise %34,1 oranında azalmayla 104 bin 804 seviyesini gördü.

Ocak ayıyla kıyaslanan şubat ayı ikinci el konut satışları %16,9 oranında artış gösterirken geçen senenin şubat ayıyla kıyas yapıldığında ise %30,7 azalış göstererek 56 bin 485 olduğu açıklandı. Ocak ayına göre %36,7 artış göstermiş olan ipotekli konut satışları ise geçen yılın şubat ayına bakıldığında %66,5 oranında düşüşle 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı ise %18,1 olarak tespit edildi.

KONUT SATIŞ LİDERİ İSTANBUL

Şubat ayı boyunca gerçekleştirilen konut satışlarını değerlendiren Tower Life Yönetim Kurulu Başkanı Selen Deniz şu bilgileri verdi.

15 bin 929 konut satışıyla %19,6 ile en yüksek paya sahip olan il, konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %25,26 olan İstanbul oldu. İstanbul’dan sonra 7 bin 757 konut satışı ve %9,6 payla Ankara ve 4 bin 659 konut satışı ve %5,7 payla İzmir, listenin ikinci ve üçüncü isimleri oldu. Ankara’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı ise %30,34 ve İzmir’de %36,62 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul’da 4 bin 473 TL olarak belirlenen ortalama konut metrekare satış fiyatına karşılık ortalama konut fiyatı ise 475 bin 494 TL olarak belirlendi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 354 TL olduğu Ankara’da ortalama konut fiyatı 282 bin 620 TL olarak açıklanırken, İzmir içinse ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 14 TL ve ortalama konut fiyatı 453 bin 375 TL olarak belirlendi.

Şubat ayı içerisinde en yüksek konut satış rakamlarına ulaşan iller arasındaki yerini alan Muğla ise değer artışı alanında birinci oldu. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda %66,9 oranında artış gösterdiği Muğla’yı değer artışında takip eden isimler ise %53,77 oranla Aydın ve %53,31 artış oranıyla Antalya oldu. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 387 TL ve ortalama konut fiyatı 833 bin 170 TL olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 893 TL olan Aydın’da ortalama konut fiyatı 473 bin 760 TL ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 684 TL olan Antalya’da ise ortalama konut fiyatı 405 bin 125 TL olarak açıklandı.

En hareketli ve canlı günlerine dönmeye hazırlanan Türkiye gayrimenkul sektörü, gayrimenkul değerlendirme platformlarının analizleri doğrultusunda tespit edilen ve İstanbul’da bulunan yoğun konut stoku konusuna odaklanmış durumda. Esenyurt, Kadıköy, Beylikdüzü, Maltepe ve Bahçelievler’in başı çektiği stok adedi konusunda hacmi en düşük ilçeler ise Eyüpsultan, Beykoz, Şile, Çatalca ve Adalar. Beylikdüzü’nün %10 oranla stok birincisi olduğu ilde stok oranının %4 ve ortalama konut pazarlama süresinin 68 gün olduğu yine açıklanan veriler arasında.



