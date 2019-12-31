Türkiye’de hangi illerde hangi oyunların oynandığını yaş gruplarına göre ortaya çıktı. Rapora göre oyun tutkunlarının yüzde 85’i erkek, yüzde 15’i kadın oyunculardan oluşuyor. 2019 yılında en çok oynanan, kadın oyuncuların da en çok tercih ettiği oyunun, PUBG Mobile olduğu görülüyor. Onu Zula, Wolfteam ve League of Legends takip ediyor.

2019 yılının favorisi PUBG Mobile oyununu en çok oynayan ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olurken; ilk 10’da Diyarbakır ve Konya’nın yer aldığı görülüyor. Oyuna ilgi gösteren kitlenin içerisinde 19 yaş grubunun ağırlığı göze çarpıyor.

En çok oynanan oyunlar sıralamasında PUBG Mobile’ı yakından takip eden Zula’yı ise tercih edenlerin yarısı 18 yaş altı oyunseverler. Oyunun tercih edildiği iller ise sırasıyla: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa.

Gaziantep’te Wolfteam

Türkiye genelinde en çok oynanan oyunlardan bir diğeri Wolfteam ise yüzde 62 oranında 20 yaş altı gençler tarafından tercih ediliyor. Wolfteam’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’nın ardından en çok Gaziantep’te oynandığı görülüyor. Bu şehirleri Bursa ve Diyarbakır takip ediyor.

İzmir ve Bursa’da League of Legends

Türkiye’nin en kalabalık illerinden İzmir ve Bursa hemen hemen tüm oyunlarda ilk beşte yer alırken, yüzdesel anlamda en yüksek paya League of Legends oyununda sahipler. Türkiye’de e-spor dendiği zaman akla ilk gelen oyun olan LoL’ü tercih edenlerin yüzde 15’i Bursa ve İzmir’de ikamet ediyor.

Metin2’de 20 yaş ve üstü dikkat çekiyor

Yılların eskitemediği Metin2 oyununu en çok tercih eden yaş grubu, 20 ve üstü oluyor. Oyuncularının yüzde 70’inden fazlası 20 yaş ve üstünde olan oyunun en çok oynandığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, ilk 10’da Kayseri ve Samsun da yer alıyor.

Rize, Steam oyunlarında öne çıkıyor

Steam platformunda yer alan oyunları ve oyun içi içerikleri satın almada kullanılan Steam Cüzdan Kodu’nu ise en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana kullanırken; Rize, Steam Cüzdan Kodu’na rağbet gösteren iller arasında sekizinci sırada yer alıyor.